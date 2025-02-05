Van’ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında ‘El Yapımı Patlayıcılar İle Mücadele Komisyon Toplantısı’ yapıldı.İl ve İlçe El Yapımı Patlayıcılar ile Mücadele Komisyonları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergede belirtilen iş ve işlemler ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda; önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi. Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin değerlendirildiği ve yeni değişikliklerle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, son denetim raporu da değerlendirildi.Toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Zafer Akkaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve komisyon üyeleri katıldı.