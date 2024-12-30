Van’ın Erciş ilçesinde bir evin çatısı ile kazan dairesinde çıkan yangın korkuya neden olurken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçenin Haydarbey Mahallesi’nde bir evin çatısı ile kazan dairesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, evin çatısı ve kazan dairesi yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.