Van’ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla erken uyanıp kovanlarından çıkan bal arıları çiçek bulamayınca baharatçılara akın etti.Şehir merkezine yakın bir yerlerde konuşlandırıldığı anlaşılan bal arıları kovanlarından çıkarak şehir merkezindeki baharatçıya akın etti. Tam olarak anlaşılamayan bir sebeple seyyar baharatçının önünde yoğunlaşan bal arıları karabiber, kimyon gibi baharat çeşitlerine konarak besin almaya çalıştı. Bu yoğunluğu gören vatandaşlar da hayretlerini gizleyemedi. Arıların baharat çeşitlerine konarak baharatların önünü kapattığı söyleyen satıcı bu sebeple ürünleri satamadığını vatandaşların sadece arıları seyrettiğini söyledi.Vatandaşlar ise bu mevsimde pek arı görmediklerini dile getirerek bu tarz bir durumdan duydukları hayretlerini dile getirdiler.