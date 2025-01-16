Aras Elektrik, sürdürülebilir bir gelecek için enerji hizmeti sunmanın ötesine geçerek, topluma değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle de fark oluşturuyor. Bu anlayışla, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.Enerji verimliliği bilincinin küçük yaşta aşılanması gerektiğinin önemine vurgu yapan Aras Elektrik, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik 7 ilde yapılan sunumlarda, enerji tasarrufunun doğaya ve insan yaşamına sağladığı faydaları, günlük hayatta uygulanabilecek pratik önerilerle zenginleştirerek çocuklara aktardı. Eğitimlerin ardından dağıtılan boyama kitaplarıyla, minikler hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de keyifli vakit geçirdi.Birlikte daha güçlü bir gelecek içinSosyal sorumluluk projeleriyle sadece enerji sağlamayı değil, aynı zamanda topluma enerji vermeyi de önemsediklerini dile getiren Genel Müdür Fikret Akbaş: “Aras Elektrik olarak, yalnızca bugüne değil, yarına da ışık tutan projelerle topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, çevre bilinci oluşturma yolundaki çalışmalarımızın sadece bir parçası. Geleceğe daha sürdürülebilir bir dünya bırakma yolunda önemli adımlar atarak, geleceğimizin enerjisini birlikte koruyalım diyoruz.”Topluma ve geleceğe katkı sağlıyoruzAkbaş: “Bu proje, Aras Elektrik olarak toplumumuza duyduğumuz sorumluluğun ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımlarımızın bir yansımasıdır. Sosyal sorumluluk projelerimizle toplumu bilinçlendirmeye ve geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın enerjisini ve yeteneklerini desteklemek, hepimiz için daha aydınlık bir yarının kapılarını aralamak demektir. Birlikte sürdürülebilir bir dünya için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”“Eğitim ve eğlenceyi bir araya getirdik”Sorumluluk bölgesindeki 7 ilden biri olan Erzurum’da da ilkokul öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirten Erzurum İl Koordinatörlüğü Müşteri Teknik Hizmetleri Başmühendisi Nihal Polat: “İlkokul öğrencileriyle bir araya gelerek enerji verimliliğinin önemi hakkında interaktif sunumlar gerçekleştirdik. Çocukların öğrendiklerini eğlenceli bir şekilde pekiştirebilmeleri için boyama kitapları dağıttık. Bu kitaplar, enerji verimliliği konusunu hem eğitici hem de farklı bir şekilde ele alırken, çocukların farkındalık düzeylerini artırmaya olanak sağladı. Minik öğrenciler, renklerle dolu bir dünyada enerji tasarrufunun önemini keşfettiler. Biz de Aras Elektrik olarak, bu etkinlik sayesinde, minik kalplerde büyük farkındalık tohumları ekmenin mutluluğunu yaşadık.”Her yıl Enerji Verimliliği Haftası kapsamında farklı organizasyonlarla farkındalık oluşturmaya yönelik adımlar atan Aras Elektrik, bu etkinlikle de 7 ildeki geleceğin enerji tasarrufu öncülerini yetiştirme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Her ilde coşku ve ilgiyle takip edilen sunumlar ve boyama kitapları, çocukların enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesine ve bu bilinci eğlenceli bir şekilde öğrenmelerine katkı sağladı.