Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince 6136 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında H.G., T.İ., İ.K., C.P., A.T. ve T.İ. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Ekiplerce 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör, 184 adet kartuş, 49 adet tabanca fişeği, 18 adet delici bıçak ele geçirildi.6 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.