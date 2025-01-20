Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretmen Sibel Çakır Anaokulu ve Kreşi, Şehit Fatih Devralut İlkokulu, Yavuz Selim Anaokulu’ndan 180 öğrenciye “112 Acil Hat, Trafik Güvenliği, Güvenli İnternet Kullanımı ve genel güvenlik" konularında bilgilendirme yapıldı.Gerçekleştirilen ziyaretlerde İl Emniyet Müdürlüğüne ait broşür ve etiket dağıtımı yapıldı.