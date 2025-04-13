Elite World Van Otel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen "Van’ı En İyi Ben Tanıtırım" yarışmasında birincilik ödülünün sponsoru oldu.Konuyla ilgili Elite World Hotels & Resorts tarafından yapılan paylaşımda, "Elite World Van Otel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen "Van’ı En İyi Ben Tanıtırım" yarışmasında birincilik ödülünün sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Turizmin kalbi Van’da atarken, biz de bu anlamlı projeye destek veriyor; Elite World Van Otel Genel Müdürümüz Oktay Aksoy’un jüri üyeliği eşliğinde Van’ı en iyi anlatan genç yeteneklerle bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz" denildi.