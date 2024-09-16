Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 90 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında iki şahsa ait bahçede 90 kök hint keneviri bitkisi bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Valilik açıklamasında, "Zehir tacirlerinin her daim enselerindeyiz" ifadesine yer vererek uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.