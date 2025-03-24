Garnizon Komutanı Erkan Şahin ve Merkez Komutanı Erdal Bilge’nin de katıldığı programda, Dernek Başkanı Lütfü Gencer, Elazığ kültürünü gurbette yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Samimi sohbetler ve dualarla geçen iftar programı, büyük ilgi gördü.

Bartın’da yaşayan Elazığlılar, Bartın Elazığlılar Derneği’nin düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi. Bartın Garnizon Komutanı Erkan Şahin ve Bartın Merkez Komutanı Erdal Bilge’nin de katılım gösterdiği programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bartın Elazığlılar Dernek Başkanı Lütfü Gencer, programın açılış konuşmasında Elazığlıların her zaman birlik içinde olduğunu vurgulayarak, “Gurbette de olsak kültürümüzü ve dayanışma ruhumuzu yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün burada bir araya gelerek, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirdik. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve değerli protokol üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programına katılan Elazığlılar da, böylesine anlamlı bir organizasyonla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bartın Elazığlılar Dernek Başkan Yardımcısı Gökhan Akdağoğlu, “Elazığlı olmanın gururunu her yerde yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler, memleket hasretimizi bir nebze olsun dindiriyor. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GARNİZON KOMUTANI ŞAHİN: "DAYANIŞMANIZ TAKDİRE ŞAYAN"

Bartın Garnizon Komutanı Erkan Şahin ise konuşmasında, “Elazığ kültürünü Bartın’da yaşatan, bir araya gelerek kardeşlik duygusunu pekiştiren tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Bu birliktelik ruhu, toplumumuzun en büyük gücüdür” dedi.

Samimi sohbetlerin ve duaların eşlik ettiği iftar programı, Elazığ türküleri eşliğinde sona erdi. Bartın’da yaşayan Elazığlılar, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek, organizasyonu düzenleyen Bartın Elazığlılar Derneği’ne teşekkür etti.