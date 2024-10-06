Elazığ Gençlik Merkezi uyum ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek, farkındalık oluşturmak ve aç kalmamaları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.Elazığ Gençlik Merkezi uyum ekipleri tarafından sokak hayvanları için etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte gençlik merkezi gönüllüleri tarafından il genelinde bulunan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı. Gençle, mama dağıtımı yaptıktan sonra sokak hayvanları ile yakından ilgilendi.Gençlik Merkezi tarafından etkinliklerin süreceği ifade edildi.