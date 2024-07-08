Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan 133 yıllık tarihi konak hem turizme hem de hükümet konağı olarak vatandaşlara hizmet veriyor.133 yıllık tarihe sahip olan Maden Hükümet Konağı, büyüklüğü ve mimari ile dikkat çekiyor. Elazığ’ın yapısal açıdan en büyük tarihi konağı olan Maden Hükümet Konağı, 2 kat ve 23 odadan oluşuyor. Birçok deprem atlatan ve ayakta kalmayı başaran konak, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından kaymakamlık binası olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Hem turizme hem de ilçe halkına hizmet veren tarihi konak, yerli ve yabancı turistlerinde de ilgisini çekiyor.Konak hakkında bilgi veren Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, “Maden Hükumet Konağı, Elazığ’ın yapısal açıdan en büyük tarihi hükumet konağıdır. Konağın geçmişi 134 yıl geriye dayanıyor. Hükumet konağının 18. yüzyılda yerinde bir maden eminliği sarayının olduğunu vesikalardan, Osmanlı arşivlerindeki belgelerden edinmiş durumdayız. Fakat daha sonrasında o sarayın harap hale geldiği ve tadilatının yapılamayacağı üzerine 1891 yılında mevcut yerinde tekrardan bir Maden Hükumet Konağı yapılması kararı alınıyor. Ardından gördüğünüz bina inşa ediliyor. Hükumet Konağı, iki yıl önceye kadar harap haldeydi. Maden Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi üstünden tadilatını, restorasyonunu yaptı. 3 aydır tekrardan asıl vasfına büründü” dedi.23 odasıyla tarihe ışık tutuyorHükümet konağının tarihiyle ilgili bilgi kirliliğinin olduğunu aktaran Seyrek, "Fakat devlet arşivlerinde yaptığımız araştırmalar ve bina üzerinde girişte bulunan pencere üstündeki yazıtın okunmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından binanın 1891 yılında inşa edildiği anlaşılmış oldu. Hükumet konağı, saat kulesi ile birlikte Maden turizmine, vatandaşa ve halka hizmet etmeye devam ediyor. 2001 yılında tescillenmiş, koruma altına alınmış bir eser. Hükumet konağının 23 tane odası var ve iki kattan oluşuyor. Bugün de kaymakamlık vasfıyla hizmet ediyor” diye konuştu.