Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi’nde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç refüje ve alt geçitin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.