Elazığ’da çıkan orman yangını çok sayıda ekibin müdahalesi ile köy evlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesi Uslu köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir sepetten dolayı yangın çıktı. Rüzgârın da etkisi yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine, 3 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye, 2 grayder, 2 dozer ve çok sayıda ekip sevk edildi. Aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekipleri de destek verdi. Yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.Aynı zamanda bölgeye giden Vali Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Evren, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş çalışmaları yerinde inceledi.Yangın ve çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Hatipoğlu, “Yaklaşık olarak 15 dönümlük bir alanda etkili olan orman yangınımız gerçekleşti. Ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çalışmalarımız devam ediyor. Köye sıçramasının önüne geçildi. İlgili kurumlarımız hızlıca buraya intikal ettiler. O yönden tebrik ediyorum. 3 arazöz ile orman yangını müdahale ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Sivrice ve çevredeki diğer belediyelerin su nakli ile ilgili olarak itfaiyelerini kullanıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü’nün TOMA’sı da burada. Çalışmalar sürüyor” dedi.