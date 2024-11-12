Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.Kaza, dün Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ABE 158 plakalı pikap takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kovancılar Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.Yaralılardan 19 yaşındaki Veysel Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.