Elazığ’daki bir esnaf dükkanının girişine ’Yılbaşı ve asgari ücrete zam geldi diye her şeye rağmen bizde zam yok’ yazısı asarak, zam ve fahiş fiyat uygulayan kesime karşı tavrını korudu.Yeni yılda asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Bazı kesimler yılbaşı ve asgari ücretteki artışı fırsat bilerek fahiş fiyat uygularken Elazığ’da lokantası bulunan Murat Karatapan ise örnek bir davranış sergiledi. İş yerinin girişine, ’Yılbaşı ve asgari ücrete zam geldi diye her şeye rağmen bizde zam yok’ yazısı asan Karatapan, yapılan zamlara karşı lokantasındaki yemek fiyatlarını 2024 listesi ile aynı tutarak, zam ve fahiş fiyat uygulayan kesime karşı tavrını korudu. Karatapan aynı zamanda iş yerinde boykot ürünlerini de satmadığını ifade etti.30 yıldır lokanta sektöründe olduğunu dile getiren Esnaf Murat Karatapan, "Lokanta sektörüne ilk önce Palu merkezde başladım. 12 yıl Palu’da bu mesleği yaptıktan sonra yaklaşık, 17 yıldır Elazığ merkezdeyim. 10 yıldır bu dükkandayım. 10 yıl boyunca burada, günümüz enflasyon seviyesinin yüksek oluşu nedeniyle, mümkün olduğu kadarıyla fiyatlarımızı makul şekilde tutmaya gayret ettik. Bu senede 2024 yılı Ramazan ayından çıktıktan sonra fiyat uygulaması yaptık. Bu fiyat uygulamasından sonra, bu günümüze kadar aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Gördüğünüz bu yazıyı da yılbaşı nedeniyle ve asgari ücrete yapılan zamma rağmen halen bir zam uygulamadım. Fiyatlarım geçen seneyle aynı devam ediyor. Belirli bir süre bu böyle devam edecektir. Bayramdan sonraya kadar inşallah bu fiyatlarla devam edeceğiz. Ben kendi lokantamda boykot ürünlerini satmıyorum. 7 Ekim’den bugüne kadar mümkün olduğu kadarıyla kullanmamaya dikkat ediyorum. Lokantaya gelen öğrencilere bazı indirimler uyguluyoruz. Su veya ayran ücretine ya da fiyatta yardımcı oluyoruz. Mutlaka öğrencilere indirim yapıyoruz" dedi.