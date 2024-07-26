Elazığ’da çıkan silahlı kavgada bir şahıs hayatını kaybederken şüpheli tutuklandı.Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi 17145. Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.Y. isimli şahıs geldiği sitedeki evde Harun Aydemir ile tartıştı. Başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Harun Aydemir pompalı tüfekle ağır yaralanırken, A.C.Y. ise başından darbe aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Harun Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından kullandığı pompalı tüfek ve 4 kartuş ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.