Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan Abdul Musa Tepesi yerleşim alanı, kültür varlığı olarak tescillendi.Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği (Bakır Maden-Der) Başkanı Süleyman Seyrek, dernek olarak Kasım 2020’de kuruldukları günden beri ilçenin problemlerine kayıtsız kalmadıklarını, kentin kimliğinin yok olmaması için mücadele verdiklerini söyledi. Seyrek, "Çalışmalarımız içinde en kıymet verdiğimiz 4 yıldır yürüttüğümüz kültür varlıklarının tescillenerek koruma altına alınmasıdır. Derneğimizi kurduğumuzda ilçe merkezinde 8, köylerde 10 olmak üzere toplam 18 tescilli kültür varlığımız vardı. 4 yıl içinde Maden’in 18 kültür varlığı tescillenmiştir. Bu 18 yapıdan 17 tanesi Bakır Maden-Der olarak bizim yaptığımız araştırma ve başvurular sonucu tescillenmiştir. Tüm bu çabalarla bugün Maden ilçe merkezinde 21, köylerde 15 olmak üzere toplam 36 kültür varlığımız tescillenerek koruma altına alınmıştır. Derneğimiz her türlü engellemeye ve zorluğa rağmen Maden’in değerlerinin korunması ve geleceğe taşınması için kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir. Son olarak 29 Nisan 2025 tarihinde Maden ilçemiz Karatop köyü sınırlarında yer alan Abdul Musa Tepesi yerleşim alanı 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında yaptığımız araştırmalarda 1887 yılına ait bir haritada dikkatimizi çeken ’Abdul Musa’ isminden yola çıkarak yaptığımız araştırmalar ve yerinde inceleme sonucu 23 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yapının tescillenmesi için başvuruda bulunmuştuk. Fakat Bölge Kurulu talebimizi reddetmişti. Bunun üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yaptığımız itiraz sonucu Yüksek Kurul itirazımızı kabul ederek, 13 Şubat 2025 tarihinde alanın tescil kararını almış, Bölge Kurulunun ret kararını bozmuştur. Bunun üzerine Bölge Kurulu, 29 Nisan 2025 tarihinde alanın tescillenmesine karar vermiştir. Yerleşim alanı Maden ilçe merkezi, çevre köyleri, Hazarbaba Dağı’ndan Ergani Ovası’na kadar geniş bir alanın görülebildiği hakim bir tepede yer almaktadır. Alanla ilgili halk arasında farklı rivayetler olmakla birlikte bölge insanı tarafından kıymet verilmektedir. Bu tescille birlikte Karatop köyümüz ilk tescilli kültür varlığını kazanmıştır. Bu kararın hem Maden’e hem de Karatop köyümüze hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.