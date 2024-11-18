Elazığ’da 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.