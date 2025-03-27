Elazığ’da yola düşen kaya parçaları, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kaldırıldı.Sivrice ilçesine bağlı Taşlıyayla, Gelindere, Yürekkaya ve Kayabağları köy yollarına düşen kaya parçaları, sürücüler için tehlike oluşturdu. Olayın bildirilmesi üzerine Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Kazıcı yükleyici yardımıyla yapılan çalışmalar sonucunda kaya parçaları yoldan kaldırılarak ulaşım güvenli bir şekilde sağlandı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, bölgedeki yol güvenliği çalışmalarının devam edeceğini belirtti.