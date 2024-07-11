Elazığ’da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.Elazığ merkeze bağlı Pelte köyünde bir leylek vatandaşlar tarafından yaralı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, yaralı leyleği alarak tedavi ve bakımının yapılması için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne teslim etti. Tedavisi tamamlanan leyleğin, doğaya geri bırakılacağı bildirildi.