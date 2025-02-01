Elazığ’da bulunan bir kebap salonunun bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Aynı binada bulunan kurs merkezindeki öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir kebap salonunun bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Aynı binada faaliyet gösteren bir eğitim kurumuna bağlı kurs merkezindeki öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bacadan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Olay sırasında etüt salonunda ders çalıştığını dile getiren öğrencilerden Mustafa Kuzu, "Etüt salonunda ders çalışırken yanık kokusu geldi. Fakat bizim dershanemiz ile alakalı bir durum değilmiş. Alttaki kebapçı veya dönerciye ait bir bacadan yangının çıktığını biliyoruz. Önemli bir durum yok ama tedbir amaçlı dershaneyi boşalttık" dedi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.