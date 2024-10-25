Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 20 parça halinde 31,23 gram esrar maddesi, 6 parça halinde 10,34 gram metamfetamin, 21,88 gram Kannobinoid maddesi, 158 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanırken, 3 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi.