Elazığ’da ‘Zahmetsiz Rahmet Organik Dut’ Projesi çerçevesinde üreticilere 2,5 ton gübre dağıtıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şubesi tarafından uygulanan Zahmetsiz Rahmet Organik Dut Projesi sürüyor. Proje çerçevesinde, geçen yıl 10 çiftçiye, her biri 5’er dekar olmak üzere toplam 50 dekar alanda yüzde 75 hibeli dut bahçesi kurulumu desteği verildi. Bu yıl ise projenin devamı olarak, her bir üreticiye 250 kilo olmak üzere toplam 2 bin 500 kilogram organik mineral gübre dağıtımı yapıldı.İl müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen gübre dağıtım törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve il müdürlüğü personeli katıldı.