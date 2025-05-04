Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, ’’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter İzleme Projesi’’ kapsamında, Allı Gelin bitkisi izleme çalışması gerçekleştirildi.Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, ’’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter İzleme Projesi’’ kapsamında izleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde izlemeye değer türlerden olan Allı Gelin bitkisi izleme çalışmaları gerçekleştirildi.Çalışmalarda Allı Gelin bitkisi hakkında bilgiler toplanarak kayıt altına alındı.