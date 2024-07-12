Elazığ Fırat Üniversitesi’nde ’Türk Tarihinde Darbeler ve 15 Temmuz Konferansı’ düzenlendi.Fırat Üniversitesi’nde ürk Tarihinde Darbeler ve 15 Temmuz Konferansı düzenlendi. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda düzenlenen konferansa konuşması olarak katılan Fırat Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aksın, Türk Tarihinde meydana gelen darbeler ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konferansın ardından il protokolü, kampüs içerisinde açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezdi.Programa, Vali Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.