Elazığ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan şahıs, hayatını kaybetti.Kaza, Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, biri ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Ağır yaralı Ömer Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.