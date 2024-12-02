Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Kaza, Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki tır ile Ahmet Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan sürücü Ahmet Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.