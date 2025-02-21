Kar yağışının ardından dondurucu soğukların yaşandığı Elazığ’da hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü. Kentte bulunan çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Elazığ’da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan dondurucu soğuk, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceyi gösterdiği Elazığ’da kuru soğuk ve ayazın da etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışı sonrası hava sıcaklığının düştüğünü ifade eden vatandaşlardan Fethi Ahmet Bozkurt, "Şehrimizde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Elazığ’ımıza, güzel karlar yağmış. Yağış, bereketli oldu. Vatandaşlarımız buza karşı dikkat etsinler. Buz var, sıkıntılar oluşabilir. Duvar kenarlarında fazla gezmesinler. Muhakkak yağışların bereketi artacaktır. Yağmurlar yağsın, inşallah ülkemize hayırlı ve bereketli olur" dedi.