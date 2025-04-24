Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde süne sürvey çalışmaları başladı.Elazığ merkez ve ilçelerinde hububat alanlarında verimlilik ve kaliteyi korumak amacıyla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 42 teknik personelden oluşan 14 ekiple 210 köyde süne sürvey çalışmalarına başlandı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bitki sağlığında temel hedefimiz, insan ve çevre sağlığına duyarlı, sürdürülebilir bir tarım anlayışıyla zararlı organizmalarla zamanında ve etkin şekilde mücadele etmektir. Yaklaşık 920 bin dekarlık alanda yürütülen çalışmalar sonucunda kimyasal mücadele gerekliliği tespit edilen köylerde, muhtarlar aracılığıyla üreticiler bilgilendirilecek ve ihtiyaç duyulan teknik destek sağlanacaktır" denildi.