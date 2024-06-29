Elazığ’da, güney Keban baraj gölü sulak alanı ve Hazar gölü sulak alanı revize yönetim planı ve sulak alan çalıştayı gerçekleştirildi.Türkiye’nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından güney Keban baraj gölü ve Hazar gölü sulak alan yönetim planı revize çalışmaları çerçevesinde, güney Keban baraj gölü sulak alanı ve Hazar gölü sulak alanı revize yönetim planı ve sulak alan çalıştayı düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü, Elazığ İl Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Elazığ İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, DSİ 9. Bölge Müdür Yardımcısı Ercan Gerçek, DKMP Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Serhan Çağırankaya, paydaş ilgili kurum ve kuruluşlarının şube müdürü ve teknik elamanları, STK’ların idarecileri ve üyeleri katıldı. Program, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük’ün sunumu ile başladı. Çalıştayda yönetim planları karara bağlandı.