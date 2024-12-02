Elazığ’da son bir haftalık asayiş bülteni açıklandı. Buna göre kentte 227 olay meydana gelirken, 248 şahıs yakalandı.Elazığ Valiliği, 25 Kasım- 01 Aralık arasındaki haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir hafta içerisinde 227 olay meydana gelirken 248 şahıs yakalandı. 19 şahsın tutuklandığı, 10 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 61 bin 465 şahıs ve 31 bin 626 araç kontrol edildi. Aranması olan 385 şahıs yakalanırken, 28 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 2 bin 490’ına cezai işlem uygulanırken, 172 araç trafikten men edildi.Yapılan çalışmalar sonucunda 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet kesici alet, 1 adet dedektör, 23 adet muhtelif kazı malzamesi, 40 litre kaçak içki, 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildiği bildirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 1.222 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 19 gram kokain, 209 gram skunk, 3 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Son bir haftada 30 trafik kazasının meydana geldiği, bir kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu süre zarfında kaybolan 5 şahıs ve 2 adet motosikletin bulunduğu ifade edildi.