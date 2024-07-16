Elazığ’da polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 95 parça halinde 450 gram taş kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 386 bin lira ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.