Elazığ’da 5 gündür etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin yer yer 3 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler trafikte zorlanırken vatandaşlar don olaylarına karşı uyarıldı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı soğuk hava ve yoğun sis, Elazığ’da 5 gündür etkisini göstermeye devam ediyor. Kent genelinde yoğun şekilde hissedilen sis, günlük yaşamı olumsuz etkilerken görüş mesafesinin yer yer 3 metreye kadar düşmesine neden oldu. Şehirde araç sürücüleri, kısıtlı görüş mesafesi nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soğuk hava dalgası nedeniyle vatandaşlardan özellikle gece saatlerinde don olaylarına karşı tedbirli olunmaları istendi.