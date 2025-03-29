Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, sivrisinek ve karasineklerin üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bataklıklar, su birikintileri, rögarlar ve çöp alanlarında yürütülen mücadele, halk sağlığını koruma amacıyla titizlikle sürdürülüyor.Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri Hazar Gölü, merkez ve ilçe köylerde bataklık ve sulak alanlarda halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek ve larva ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan planlamalar doğrultusunda sivrisinek ve karasineklerin üreme noktaları, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, rögarlar ve çöp alanları profesyonel ekipler tarafından etkin bir şekilde ilaçlanıyor. Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın daha rahat bir yaz ayı geçirebilmeleri ve halk sağlığını koruma adına biyosidal ürünler ile haşere ve larva ile mücadele çalışmalarının belirli program dahilinde süreklilik ve titizlikle sürdürüleceği belirtildi.