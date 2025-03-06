Elazığ’da sema gösterisi eşliğindeki iftar programı vatandaşları mest etti.Ramazan ayı, tüm maneviyatıyla sürüyor. Bu çerçevede Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon, iftar öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sema gösterisi ile iftarını açmaya gelen vatandaşlara maneviyat ve huzur dolu bir gece sunuyor. Ramazan ayının ahengini yaşayan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşarken, düzenlenen programlar beğeni topluyor.İftar programları hakkında bilgi veren işletme sorumlusu Muhammet Kadri Çiçek, "Ramazan ayının 5’inci iftarı yapıldı. Hep beraber manevi duyguları tadarak, Cazibe’de Kur’an-ı Kerim tilavetiyle insanlarının doya doya Ramazan ayını ahengini yaşadığı bir iftar geçiriyoruz. Burada insanların mutluluğunu, eski Ramazan’lar nerede sorusu cevabını alabildiği hissetmemiz bizi mutlu ediyor. Sema gösteriler, Mevlana’dan gelen Ramazan ayının özel bir ahengi ve duygusudur. Bu unutulmuş semazen gösterisini de yeniden Cazibe Kafe’de müşterilerimizde bir araya getiriyoruz. Onlara bu duyguyu tattırıyoruz ve ilgi çekiyor. İlgi de kalabalığa sebep oluyor. Ramazan boyunca her gün iftar vaktinde sema olacak. Şehrin dışında değil çok içerisindeyiz ama şehrin kalabalığında dışında tek başına bir atmosferdeyiz. Buda insanların tercih etmesi için güzel bir sebep oluyor. Hem şehri unutmuyorlar hem de şehirden uzak kalıyorlar. Herkese bekliyoruz" dedi.