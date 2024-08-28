Elazığ’ın Hoş ve Kıraç köylerinde şeftali hasadı devam ediyor.Elazığ’da şeftali yetiştiriciliğinin önemli bir kısmının yapıldığı Hoş ve Kıraç köylerinde şeftali hasadı devam ediyor. Kıraç Köyünde şeftali üreticisi Reşat Ateş’e ait bahçede yapılan hasat etkinliğine, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İl Müdür Yardımcıları İsmail Gürbüz ve Vedat Ergün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Ataş ile teknik personel katıldı.İl Müdürü Taşkesen yaptığı açıklamada; “ İlimiz de şeftali yetiştiriciliğinin büyük bir kısmı Hoş ve Kıraç köylerinde yapılmaktadır. Bu köyler için kaliteli şeftali üretimi ekonomik açıdan önemli bir değer oluşturmaktadır. İl müdürlüğümüz teknik ekipleri şeftali üretiminin kalitesini artırmak için hastalık, zararlı ve yetiştiricilik konularında üreticilerimizi bilgilendirmeye aralıksız devam etmektedir" dedi.