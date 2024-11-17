Elazığ’da müzik ve resim alanlarında faaliyet verecek olan Alâ Sanat Atölyesi açıldı.Elazığ’da Muhammet Erhan Karataş ve Oğuzhan Gever ortaklığıyla Alâ Sanat Atölyesi açıldı. Ataşehir Mahallesi’nde haftanın her günü hizmet verecek sanat atölyesinde resim ve müzik gibi eğitimler verilecek.Sanat atölyesi hakkında bilgi veren Muhammet Erhan Karataş, “Sanat atölyemizin içerisinde müzik eğitimleri olacak. Daha sonra ise çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sunmak için drama eğitimimiz olacak. Onun dışında önder hocalarımızın eşliğinde resim kursumuz var. Yeni açılan sanat atölyemize herkesi bekliyoruz” dedi.