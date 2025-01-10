Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Halk Korosu, Harput’un kültür ve geleneklerini sahneye taşıdığı müzikal tiyatro ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.Elazığ Belediyesi, sanata ve kültüre verdiği desteği sürdürerek gerçekleştirilen etkinliklerle şehrin kültürel kimliğini daha geniş kitlelere tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Halk Korosunun Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediği müzikal tiyatro, yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, Harput’a özgü eserler ve halk oyunları sanatseverlerle buluştu. İkincisinin düzenlendiği müzikal tiyatro, Harput’un kadim kültürünü ve geleneklerini etkileyici bir performansla katılımcılara aktardı. Koro şefliğini Tuna Bozkurt’un yaptığı programda, Gönüllü Halk Korosunun seslendirdiği Harput türküleri ve sahnelenen halk oyunları izleyicilerden tam not aldı.Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, salonu dolduran izleyicilerin beğenisini topladı. Etkinlik, Harput kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına farkındalık oluşturdu.