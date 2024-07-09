Elazığ’da akşamüstü başlayan sağanak yağış hayatı felç etti.
Elazığ, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Meteorolojinin açıklamasının ardından kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını çıkararak yalın ayak yürüdü. Yolların göle döndüğü sağanak yağışın akşam boyunca ara ara etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.