Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Nazar Karataş’ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Nazar Karataş için taziye ziyaretinde bulundu. Sel felaketinin ardından büyük üzüntü yaşayan Karataş ailesine destek olmak ve acılarını paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette, ailenin yanında olduklarını ve gereken tüm desteğin sağlanacağını ifade eden Vali Çakır, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.Daha sonra beraberindeki Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile birlikte, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Malazgirt Doğantaş Köyü Muhtarı Serhat Söylemez’in oğlu Bünyamin Söylemez için kurulan taziyeyi ziyaret eden Vali Çakır, acılı babaya başsağlığı dileklerini ileterek, ailenin yanında olduklarını belirttiler.Acılı aileler ise Vali Çakır ve Kaymakam Bayram’a destek ve taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.