Elazığ’da düzenlenen gençlik programlarında sabah namazı sonrasında Hazar Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yapıldı.Elazığ İl Müftülüğü gençlerin bilgi, ahlak, merhamet, adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milli-manevi değerleri nesilden nesle aktarmak amacıyla gençlik programları düzenliyor. Bu çerçevede Elazığ Müftülüğü ve Eğitime Destek Platformu işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik program düzenlendi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı program sabah namazında Üniversite Akademi Camii’nde başladı. Namaz sonrası program, dua ve sohbetle devam etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir tarafından öğrencilere sohbet yapıldı.Daha sonra Hazar Gölü kenarında bulunan İl Gençlik Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinde yürüyüş ve spor yapıldı. Program kahvaltının ardından sona erdi.