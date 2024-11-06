Elazığ’da polis ekiplerince, ruhsatsız silah ve tüfek taşıyan 11 kişi yakalandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 11 şahıs yakalanırken; 10 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 47 adet fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ile 4 kartuş, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi.Şüpheliler ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.