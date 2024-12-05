Elazığ’da polis ekipleri tarafından sinemaya götürülen öğrenciler, Bir Cumhuriyet Şarkısı isimli filmi izledi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin millî ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete ve millete olan bağlılıkların artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Elazığ Belediyesi’nin de destekleriyle Gençlik ve Güvenli Gelecek projesi kapsamında Arıcak ve Alacakaya ilçesinde eğitim gören 150 öğrenci Elazığ’a getirdi. İlk olarak Harput gezisi düzenlendi. Ardından öğrenciler sinemaya götürüldü. Bir Cumhuriyet Şarkısı isimli sinema filmini izleyen öğrenciler, büyük mutluluk duydu. Hediye ve ikramların da verildiği program sonrasında öğrenciler ilçelerine gönderildi.