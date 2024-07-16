Elazığ’da Keban Baraj gölü kenarında park halindeki otomobil kayarak suya uçtu. Olayda aracın içerisinde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.Kaza, Elazığ Pertek feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 ADT 652 plakalı park halindeki otomobil bir anda hareket ederek Keban Baraj Gölü’ne uçtu. Olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Baraja uçan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çekici, bağladığı otomobili halat yardımı ile bulunduğu yerden kurtardı. Araçta, maddi hasar meydana geldi.