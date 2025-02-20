Elazığ’da park halindeyken bir anda yanan araçlar alev topuna dönerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen park halindeki otomobiller, bir anda yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Alevleri gören, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının kundaklama olup olmadığıyla ilgili soruşturma başlattı.