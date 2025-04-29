Elazığ’da doğuştan engelli 12 yaşındaki Elif Naz için haftanın iki günü özel eğitim veren Neşe öğretmen, örgün eğitim alamayan öğrencisinin sosyalleşmesinde büyük rol alıyor.Elazığ’da yaşayan 3 çocuklu Hamide Çelik’in ikinci çocuğu olan Elif Naz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel bireylere verilen evde eğitimden faydalanıyor. Doğuştan yürüyemeyen ve görmeyen 12 yaşındaki Naz, ekim ayından itibaren öğretmen Neşe Tapan ile derslerini çalışarak eğitim hayatını sürdürüyor. Neşe öğretmenin öğretme azmiyle eğitimine devam eden Naz, aynı zamanda sosyal hayata da adapte oluyor. Fedakar öğretmenin verdiği eğitimle derslerinden geri kalmayan 12 yaşındaki öğrenci, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel gelişiminin de gelişmesini sağlıyor. Haftanın 2 günü İngilizce ve sosyal bilgiler dersi işlediklerini aktaran Neşe öğretmen, Elif ile birbirlerini çok sevdiklerini ve bir aile olduklarını ifade etti.Öğretmen Neşe Tapan, "Elazığ’da İngilizce ve sosyal bilgiler öğretmeni olarak Elif Naz Çelik’e evde eğitim öğretmeni olarak hizmet veriyorum. Ekim ayından beri birlikteyiz. Pazartesi ve salı günleri isteğimize bağlı olarak, pazartesi günü İngilizce, Salı günü sosyal bilgiler üzerine birlikte dersler işliyoruz. İngilizceden daha fazla yol katlettik çünkü Elif örgün eğitim hizmetinden yararlanamayan bir öğrenci. Raporu dahilinde ilkokuldan beri evde eğitime tabii tutulmuş. Bu eğitim süreci, Milli Eğitim Bakanlığımızın hizmetidir. Bizler görevlendirme usulü ile öğrencilerimize evde eğitim veriyoruz. Benim Elif Naz ile birlikte, yaklaşık altı tane öğrencim var. Hepsi benim için çok kıymetli. Ama Elifle çok farklı bir bağımız var. Çünkü Elif maalesef metobolik rahatsızlığının yanı sıra, yüzde sıfır görme oranına sahip. Asla göremiyor. Fakat dokunarak hissedebiliyor. Dokunarak öğrenebiliyor. Bende bundan hiç rahatsız olmuyorum. Keyif ve haz alıyorum. Birbirimizi çok seviyoruz, bir aile olduk. Eğitim öğretimimiz, Elif’in sosyalleşmesinde büyük rol oynuyor. Gelemediğim günlerde bile, Elif beni arayıp ulaşmak istiyor. Öğretmenim neden gelmediniz. Öğretmenim neden yok tarzında soruları, cep telefonuyla arayıp bana sorabiliyor. Bu tür rahatsızlığı olan öğrencilerim için, ilk-orta-lise kademesi fark etmeksizin kesinlikle bu eğitim biçimini destekliyorum ve devam etmesini diliyorum. Benim söylediklerimi tekrar edebilen bir çocuk. Ufak ufak cevaplar verebiliyor artık. Renk, sayı, hayvan, insanlara ismini sormayı ve söylemeyi öğrendi" dedi.Elif Naz ile birlikte, İngilizce ve sosyal bilgilerden ilerlediklerini aktaran öğretmen Tapan, "Sosyal bilgilerden normal, Milli Eğitim Müdürlüğünün çıkartmış olduğu müfredatta çıkartılmış ders kitabına uygun ilerliyoruz. Fakat, Elif Naz kendi akranlarına göre, tabii ki kitaplardan alabileceği miktar biraz daha sınırlı. Biz birazcık daha, sosyal bilgilerden etkinlikler yapmaya çalışıyorum. İngilizceye karşı çok sempati duyuyor. Daha çok anlıyor, şarkılar eşliğinde eğlenerek öğreniyor. Şarkılarla birlikte dans ediyoruz. Böylede devam edeceğiz. Haziran ayı itibariyle bu yılki eğitim-öğretim dönemimiz sonlanacak. Bir dahaki, sene Elif Nazla birlikte olmayı çok istiyorum’’ diye konuştu.Elif Naz’ın annesi Hamide Çelik, "Evde eğitimin gerçekten çok faydası var. Elif bayağı ilerleme katletti. Hocamıza da alıştık. Elif’te faydasını görüyor. Onunla birlikte empati kurmaya çalışıyoruz. Sosyalleşmeyi de öğrenip, bayağı ilerletti. İçine kapanıktı. Canı çok sıkılıyordu. Ama şu an, hocamızla aldığı eğitim ile birlikte bayağı geliştirdi kendisini" şeklinde konuştu.