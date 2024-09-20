Elazığ’da Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı düzenlendi.Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından OTP Ağı 26 Bölge İzleme ve Değerlendirme Komite toplantısı, Elazığ Bölge Koordinatörlüğü’ne bağlı Tunceli, Bingöl ve Malatya’dan gelen vali yardımcıları, İl Tarım ve Orman müdürleri, STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.Programın açılışında konuşma yapan Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, “Türkiye’nin kırsal kalkınma programları ve uygulamalarında karar alma süreçlerine katkı sunan ve katılımcı bir yaklaşımla kurulan İzleme Değerlendirme Komitesi, 26 bölge koordinatörlüğü üzerinden faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda Elazığ ilimiz, 26 bölge koordinatörlüklerinden birini oluşturmaktadır” dedi.Düzenlenen ilk toplantıda, OTP ağının yapısı ve LEADER programı hakkında bilgilendirme, Potansiyel Yerel Eylem Gruplarının (YEG) oluşturulması ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin (YKS) hazırlanması, Bölgesel ve Yerel Kalkınma Stratejileri taslak içerikleri ile ilgili değerlendirmeler ele alındı.