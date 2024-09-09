Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı.Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gitmek için ana yolun karşısına geçmeye çalışan R.Ç.’ye, 23 HS 710 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.