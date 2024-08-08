Elazığ’da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.Kaza, Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş’tan Mersin istikametine gitmekte olan otomobil, seyir halinde iken yolda lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.