Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.Kaza, Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 23 AEN 940 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışına savrularak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.